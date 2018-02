28 vrijgesproken Russen toch niet op Spelen? 02 februari 2018

00u00 0

Het Internationaal Tribunaal voor de Sport (TAS) in Lausanne heeft 28 van 39 Russische wintersporters vrijgesproken na hun beroep tegen een levenslange schorsing door het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Het TAS vond "onvoldoende bewijs" over hun betrokkenheid in het dopingschandaal bij de vorige Winterspelen in Sochi. Het IOC reageerde misnoegd en wil de bewuste atleten niet zomaar uitnodigen voor de nakende Winterspelen in Pyeongchang. Volgens het IOC staat het vast dat er in Sochi systematisch is gesjoemeld met de Russische dopingmonsters. "Deze uitspraak heeft ernstige gevolgen voor de toekomstige strijd tegen doping. We overwegen een beroep bij de federale rechter in Zwitserland." Ook Jim Walden, advocaat van de Russische klokkenluider Grigory Rodchenkov, is teleurgesteld: "De beslissing van het TAS moedigt de valsspelers aan." De Russische president Vladimir Poetin liet een heel ander geluid horen: "Dit bevestigt dat een overweldigende meerderheid van onze Russische atleten clean is." (BF)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN