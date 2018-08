28 Vlaamse bruggen onder verscherpte controle Sven Spoormakers

16 augustus 2018

00u00 0 De Krant De dodentol na de brugramp in Genua staat al op 42. Alles lijkt te wijzen op corrosie aan één van de steunkabels. In Vlaanderen staan 28 bruggen onder extra toezicht omdat ze sporen vertonen van betonrot, roest, insijpelend water of zuurschade, maar volgens experts valt een Genua-scenario niet te vrezen.

Het drama in Italië heeft de Vlaamse overheid niet verontrust: de toestand van onze bruggen is niet zorgwekkend. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft er 2.618 in beheer, waarvan er 28 bruggen op de lijst staan van zogenaamde 'prioritaire kunstwerken'. Dat is de misleidende verzamelnaam voor bruggen, tunnels en duikers met een overspanning van meer dan vijf meter. Vijf daarvan - allemaal in het Gentse, rond de snelwegen E40 en E17 - staan zelfs al sinds 1997 op die lijst.

"Maar het betekent niet dat er een veiligheidsrisico is", zegt Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). "Wel dat er verhoogde waakzaamheid is geboden en dat er structurele ingrepen nodig zijn."

Inhaaloperatie

In 2007 stonden er nog 45 bruggen op de prioriteitenlijst, nu dus nog 28. Om de inhaaloperatie te versnellen, heeft Weyts 231 miljoen euro geïnvesteerd in structurele ingrepen en nieuwe bruggen.

"In 2017 ging het om 69 miljoen euro. Dit jaar werd dat opgetrokken tot 74 miljoen euro. In 2019 investeren we 88 miljoen. Nog deze legislatuur zullen we 16 'prioritaire kunstwerken' aanpakken én ingrepen doen aan andere bruggen, om te vermijden dat die ook onder verscherpt toezicht hoeven te vallen."

