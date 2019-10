Exclusief voor abonnees 28 van 29 geschrapte reiswinkels Thomas Cook liggen in Vlaanderen 12 oktober 2019

00u00 0

Dat het Spaanse concern Wamos 62 van de 91 reiswinkels van Thomas Cook België overneemt, schreven we gisteren al. Nu is ook bekendgemaakt welke filialen vanaf 21 oktober een doorstart kunnen maken onder de naam Neckermann. Blijkt dat 28 van de 29 kantoren die niét heropenen in Vlaanderen liggen. "Er waren dan ook veel meer shops in Vlaanderen, vaak landelijker gelegen", luidt de uitleg. Ook telde ons gewest meer steden met zowel een Thomas Cook- als een Neckermann-winkel. De herstart onder Spaanse vlag betekent overigens niet dat eerder geboekte trips alsnog kunnen doorgaan. Het Garantiefonds Reizen blijft verantwoordelijk voor de terugbetaling van die vakanties.