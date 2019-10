Exclusief voor abonnees 28 transmigranten opgepakt in Berchem 30 oktober 2019

De politie heeft bij een controleactie aan het station van Antwerpen-Berchem maandagnacht 28 mensen zonder geldige papieren opgepakt. De actie kwam er omdat vastgesteld is dat heel wat transmigranten per trein van Brussel naar Antwerpen komen, om dan naar snelwegparkings te gaan. Daar proberen ze zich in vrachtwagens te verstoppen om zo naar het Verenigd Koninkrijk te geraken. Bij de 28 opgepakte personen waren 11 minderjarigen. De meesten kwamen uit Soedan en Eritrea. Met de actie wil de politie netwerken van mensensmokkelaars in kaart brengen en de overlast in het station aanpakken.