28 slachtoffers op proces tegen afpersende agenten 26 februari 2020

Zes (ex-)agenten van de Antwerpse lokale politie moeten op 18 mei voor de rechtbank verschijnen voor onder meer zware diefstal en afpersing. 28 slachtoffers en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen Unia hebben zich burgerlijke partij gesteld. De zes inspecteurs, die in Borgerhout en Antwerpen-Noord bekend stonden als de 'Bende van Mega Toby en Sproetje', werden in het voorjaar van 2016 door hun eigen collega's opgepakt na maandenlang onderzoek. Dat bracht een resem feiten aan het licht. Zo zouden de agenten verschillende illegalen hebben opgepakt om ze op afgelegen plaatsen van hun geld te beroven. Er is sprake van een elftal diefstallen met geweld. Vier agenten zouden ook bij huiszoekingen zonder toestemming geld hebben gestolen en vernielingen hebben aangericht. De zes zullen terechtstaan voor zware diefstallen met geweld, afpersing, het vervalsen van pv's, racisme, discriminatie van een homoseksuele man, slagen en verwondingen en misbruik van gezag als politie-inspecteur. Ze zijn niet meer actief bij de politie.

