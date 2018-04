28 pv's voor trouwstoeten in Brussel 03 april 2018

De Brusselse politie heeft eergisteren zes trouwstoeten in de stad tegengehouden en heeft daarbij 28 processen-verbaal opgesteld. Verschillende deelnemers voerden gevaarlijke manoeuvres uit op de openbare weg en blokkeerden de doorgang. "Het gaat om een combinatie van repressief en preventief optreden", zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse. "Bij twee stoeten was er geen probleem en hebben we gewoon het wettelijk kader uitgelegd. Bij vier andere stoeten waren er wel problemen en hebben we in totaal 28 processen-verbaal opgesteld."