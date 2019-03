28 mannenclubs tekenen doopcharter niet: “Nuchter blijven zint hen niet” Bart MERTENS en Erwin VERHOEVEN

02 maart 2019

00u00 0 De Krant 28 studentenclubs hebben het nieuwe doopcharter van de KU Leuven niet ondertekend. Volgens studentenkoepel LOKO zint het hen niet dat de doopmeester nuchter moet blijven en dat schachten niet meer "zat gevoerd" mogen worden. Rector Luc Sels vindt dit "spijtig", maar verwacht dat alles nog in orde komt.

Eind vorig jaar overleed de 20-jarige schacht Sanda Dia na een uit de hand gelopen doop van studentenclub Reuzegom. KU Leuven-rector Luc Sels zette in op het fors aanscherpen van het bestaande doopcharter om dergelijke drama's in de toekomst te vermijden. Voor de camera beloofden alle studentenverenigingen en -clubs unaniem en plechtig dat ze het in die zin aangepaste charter zouden ondertekenen. Rector Sels wilde het ijzer smeden terwijl het heet was. Een snelle ondertekening. Liefst nog voor de kerstvakantie, of ten laatste na de examens in januari. Uiteindelijk werd de deadline opgeschoven tot 28 februari, maar ook die is intussen gepasseerd.

De nieuwe tekst is streng. Zo moeten bijvoorbeeld alle "bijwerkingen" van drank en voedsel - en de onderlinge combinaties - vooraf gecheckt worden. Het gebruik van slachtafval bij een doop is verboden. Net als nepbloed. Het enige bloed dat toegelaten is, is dat de doopmeester bloednuchter moet zijn en blijven. De rest van het gezelschap moet zeer matig zijn met alcohol.

Stoepkrijt

Doopactiviteiten in de omgeving van ziekenhuizen, rusthuizen en religieuze gebouwen zijn verboden. Soms heeft de tekst zelfs wat weg van regelneverij: "Stoeptekeningen mogen enkel worden aangebracht op straatsteen die zich daartoe leent. En dit enkel met uitwisbaar krijt."

Gisteren bleek bij het verstrijken van de deadline dat de 28 jongensclubs van het Seniorenkonvent de tekst niet tekenden. Het gaat dus niet om 'kringen', die verbonden zijn aan een studierichting, maar om 'clubs', die veelal verbonden zijn aan een bepaalde regio én opgedeeld zijn in jongens- en meisjesafdelingen.

Kenny Van Minsel, voorzitter van de studentenkoepel LOKO, ergert zich aan wat hij "woordbreuk" noemt. Volgens hem zint het de mannelijke clubs niet dat de doopmeester niet mag drinken en dat schachten niet "zat gevoerd" mogen worden. Dennis Laveaux van het Seniorenkonvent - dat de 28 dwarsliggers groepeert - ontkent dit in alle talen. "Bij de clubs is het nu al een ongeschreven regel dat de doopverantwoordelijke niet dronken mag zijn." Het probleem is volgens Laveaux dat het nieuwe doopcharter geschreven werd op maat van de grote studentenkringen, niet op die van de kleinere studentenclubs. De 28 mannelijke studentenclubs tellen doorgaans hoogstens een vijftiental leden. Die 'jongensclubs' hebben de voorbije weken in werkgroepen met studenten en oud-studenten gewerkt aan een eigen regelgeving, waarover ze nu nog niks kwijt willen. Bedoeling is, zo luidt het, die toe te voegen aan het nieuwe charter om dit "te verbeteren".

Verbod blijft gelden

Vraag is of dit realistisch is. Want een "teleurgestelde" rector Luc Sels zalft en slaat tegelijkertijd. Aan de ene kant toont hij zich geen al te standvastig bewaker van zijn eigen deadline. "Het is spijtig dat de jongensclubs het charter nog niet ondertekend hebben. Maar we verwachten dat ze dit de komende weken toch nog zullen doen." Aan de andere kant reageert hij nogal stoer met de mededeling dat over dit nieuwe doopcharter "niet meer onderhandeld wordt". Die houding creëert een patstelling.

Ondertussen blijft het verbod op studentendopen gelden. Voorwaarde tot opheffing daarvan was een unanieme ondertekening van het charter. Het stadsbestuur kijkt toe van aan de zijlijn. Schepen van Studentenzaken Thomas Van Oppens (Groen): "We kunnen de mannelijke clubs niet verbieden op basis van het feit dat ze het doopcharter niet tekenen. Dat gaat in tegen de vrijheid van vereniging. Anderzijds is de stad niet verplicht om activiteiten op het publieke domein toe te laten. Zolang ze het charter niet ondertekenen, kan de politie de activiteiten van die clubs dus verbieden."