28 lege cinemazitjes om Bende-slachtoffers te eren 09 november 2018

De makers van de film 'Niet schieten' herdenken vandaag de slachtoffers van de Bende van Nijvel met 28 lege zitjes tijdens de drie vertoningen (om 14.15, 17.30 en 20.30 uur) in zaal 8 van Kinepolis Antwerpen, de grootste zaal van Vlaanderen. Het is exact 33 jaar geleden dat de Bende haar laatste, maar ook meest bloedige overval pleegde, op de Delhaize in Aalst. In totaal maakte de criminele organisatie 28 doden. Gisteravond was er al een eerste voorstelling van 'Niet schieten' met de lege plaatsen. David Van de Steen en Patricia Finné, die allebei familieleden verloren door de Bende, namen plaats naast de vrije zitjes.