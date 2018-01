28 jaar voor drievoudige kindermoord 00u00 0

Sonja Thioro Mbow (38) is veroordeeld tot 28 jaar cel voor het vermoorden van haar drie kinderen. Op 11 februari 2015 brak er brand uit in een bijgebouw van haar gezinswoning te Lennik, waar de drie jongste kinderen toen aanwezig waren. De kinderen overleefden de brand niet. Al snel gaf de vrouw - die kampte met een alcoholverslaving - toe dat ze de brand had gesticht. "Maar ik wist niet dat de kinderen binnen waren", hield ze het hele proces vol. "Om de brand te doen ontstaan, moest ze minstens aan de deur van dat lokaal staan. Van daaruit heeft ze de kinderen altijd moeten zien", concludeerde de rechtbank. "Uit onderzoek blijkt zelfs dat ze bij bewustzijn waren toen hun moeder hen levend verbrand heeft. Ze hebben zelfs nog bescherming gezocht bij elkaar." De slachtoffertjes bleken bovendien door hun moeder verdoofd met een kalmeringsmiddel. Toch blijft haar partner Helmutt Ulin achter haar staan. "Niemand heeft haar ooit geholpen. Haar dokter zei haar zelfs dat een fles wijn per dag niet ongezond was. En het gerecht sluit haar nu voor 28 jaar op en denkt dat hiermee de kous wel af is", besluit hij verbitterd. (WHW)

