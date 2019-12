Exclusief voor abonnees 28 jaar - Man City 47 matchen - 10 goals - 23 assists 3.369 minuten - 61% van speeltijd Prijzen: Premier League, FA Cup, League Cup, Community Shield Sinds zomer op toerental 30 december 2019

00u00 0

Zijn beste twee matchen speelde hij in december. Ook in de treble had hij zijn (beperkte) aandeel. Begin 2019 was het zoeken na twee knieblessures, tussenin opnieuw opbouwen door twee hamstringletsels. Reden waarom hij niet de top 10 van de Ballon d'Or haalde. Sinds de zomer helemaal op toerental. Beste middenvelder in Premier League.

Je hebt 4% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis