28 doden en 21 gewonden bij verkeersongeval

In het zuidoosten van Iran zijn donderdag minstens 28 mensen om het leven gekomen bij een ongeval met twee vrachtwagens. De slachtoffers waren allemaal Afghanen. Er vielen ook 21 gewonden. De vrachtwagens die hen vervoerden, botsten in de buurt van de stad Khash in de provincie Sistan en Beloetsjistan, klinkt het bij de Iraanse hulpdiensten. Eén van de bestuurders verloor de controle over zijn voertuig na een klapband, bericht de staatstelevisie. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is Iran één van de landen waar verkeersongevallen het meest dodelijk zijn. In het land wonen ongeveer 3 miljoen Afghanen.