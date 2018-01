28.000 Belgen geveld door burn-out 30 januari 2018

Vorig jaar hebben 400.000 Belgen van het RIZIV een uitkering gekregen wegens arbeidsongeschiktheid, goed voor naar schatting 7,1 miljard euro. Bij 7% van hen - ofwel 28.000 mensen - is er sprake van een burn-out, terwijl nog eens 15% met een depressie kampt. Dat schrijft Le Soir. "Terwijl burn-outs lange tijd vooral in de gezondheidssector voorkwamen, ontsnapt nu geen enkel beroep er nog aan", zegt François Perl, directeur-generaal van de Dienst voor Uitkeringen van het RIZIV. Ongeveer één op de zes Belgen loopt het risico op de aandoening. Ter preventie van burn-outs lanceert het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's de komende maanden een proefproject in de zwaarst getroffen sectoren (gezondheidszorg en bank en verzekeringen), waarbij werknemers individueel opgevolgd worden.

