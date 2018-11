274 pillen in onderbroek 20 november 2018

00u00 0

Een 21-jarige jongeman uit Poperinge moest zich gisterenmorgen op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden voor het dealen van drugs. Hij werd op 15 juli 2016 op het muziekfestival Dour betrapt met maar liefst 274 pillen in zijn onderbroek. Een getuige had gezien dat Mike H. in een tent op het festival aan het dealen was, en ging dat melden bij de politie. De jongeman had ook 1.580 euro cash geld op zak, samen met cannabis, speed, ketamine, MDMA en twee precisieweegschalen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN