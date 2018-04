27 WAT EEN VOORJAAR Zege Jungels sluitstuk van uitzonderlijke reeks Quick.Step 23 april 2018

Bam! Dat maakt 27. Met dank aan Bob Jungels, die in Luik-Bastenaken-Luik een solo van 19 kilometer succesvol afrondde. Daarmee bekroonde de Luxemburgse kampioen het schitterende klassieke voorjaar van zijn team Quick.Step Floors. 27 overwinningen, behaald door liefst twaalf verschillende renners, onder wie een paar jonge, snelgroeiende talenten als Jakobsen, Hodeg en Mas: CEO Patrick Lefevere toverde gisteren op de parking van cosponsor Lidl in Ans zijn breedste glimlach tevoorschijn. Eén jaar slechts overtroffen zijn troepen - kwantitatief, tenminste - de tussentijdse balans op datum van La Doyenne: in 2000 stond de teller al op 30 en zorgde Paolo Bettini in Luik voor dat ronde getal. Eén jaar eerder deed de ploeg het even goed als nu (27). Opmerkelijk ook: het is nog maar de vijfde keer in de laatste vijftig jaar en de derde keer sinds de onvermijdelijke Eddy Merckx in 1975 (bij Molteni, eerder deed hij het al in 1969 bij Faema) dat een team in één en hetzelfde seizoen zowel de Ronde van Vlaanderen als Luik-Bastenaken-Luik wint. De twee andere keren waren niet toevallig ook de ploeg van... Patrick Lefevere. In 1996, bij GB-MG Technogym, pakte Bartoli de Ronde en Richard LBL, in 2002 was dat bij Mapei het geval met respectievelijk Tafi en Bettini. (JDK)

