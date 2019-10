Exclusief voor abonnees 27 miljoen 25 oktober 2019

Royal Sporting Club Anderlecht ging vorig seizoen met 27 miljoen euro in het rood. Een debacle voor de club die altijd ook het speeltje was van bankiers. Na de sportieve vrije val, de financiële krater. Aan de oorsprong ligt onder meer het roekeloze personeelsbeleid van RSCA. Het ontslag van trainers en spelers kostte handen vol geld. De nukken van voorzitter Marc Coucke hebben een prijskaartje achtergelaten. Nog steeds is er de last van een spelerskern voor drie weeshuizen. De koopman van Oostende raakt zijn spul niet kwijt.

