27-jarige is tot jongste priester van Vlaanderen gewijd 06 januari 2020

In een bomvolle Sint-Michielskerk in Roeselare is gisteren de jongste priester van Vlaanderen officieel gewijd. Birger Dassonneville uit Heule is nog maar 27 jaar en beseft dat een keuze voor het priesterschap weinig vanzelfsprekend is. "Ik wil de Blijde Boodschap naar deze moderne tijd vertalen. Eén van mijn prioriteiten is meer jongeren bereiken. Ik geef al godsdienstles en het is verrijkend hoe die studenten op een onverbloemde en confronterende manier vragen stellen." Dat hij zijn preken anders zal aanpakken dan de oudere garde, wil Dassonneville - die in de week nog in Parijs een opleiding Liturgie zal volgen - niet gezegd hebben. "Een precieze stijl heb ik niet. Ik wil vooral authentiek zijn." Bisschop Lode Aerts ging de wijding voor gisteren. "Birger werd niet gespaard van tegenslagen", zei hij. "In september 2018 verloor hij zijn vader. Op zulke momenten is het goed iemand te ontmoeten die de weg van Christus bewandelt." (SVR)

