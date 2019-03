27 jaar geleden Van 0-3 naar 4-3? 18 maart 2019

Standard deed wat Anderlecht 27 jaar geleden als laatste eersteklasser deed: een 0-3-achterstand in 4-3-winst ombuigen. Op 2 mei 1992 liep Cercle Brugge op de 31ste speeldag uit via Nacer Abdellah (17'), Branko Karacic (36') en Marc Debuyser (54') in het Constant Vanden Stockstadion. Bruno Versavel (56'), Marc Degryse (65' en 70') en Luis Oliveira (75') trokken de scheve situatie voor paars-wit recht. Nadien eindigde een wedstrijd in eerste klasse 30 keer op 4-3, maar nooit kwam het tot een gelijkaardig scoreverloop. Tot gisteren bij nummer 31. (GLA)