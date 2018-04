27 graffiti-tags in Knokke: voorwaardelijke celstraf en 14.000 euro schadevergoeding 27 april 2018

Een 25-jarige man uit Knokke is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden voor het aanbrengen van 27 graffiti-tags in de kustgemeente. De feiten dateren van januari en februari vorig jaar. Vooral appartementsgebouwen en eigendommen van Eandis werden beklad met het opschrift 'Break'. Een verwijzing naar de breuk met zijn drugsverleden, zegt de twintiger. "Ik verveelde me en zocht iets om me mee bezig te houden." Vooral de schadevergoedingen zullen een zware dobber zijn: de rechter kende de burgerlijke partijen samen bijna 14.000 euro toe. (SDVO)