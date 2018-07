27 bosbranden in Zweden, en aantal zal weer stijgen 24 juli 2018

Het aantal bosbranden in Zweden is gisteren gehalveerd - momenteel woeden er nog 27 - maar dat geluk is van korte duur, zo vrezen de autoriteiten. Niet alleen zijn de vier grootste bosbranden nog niet geblust geraakt, er zouden de komende dagen ook nieuwe brandhaarden ontstaan. De temperaturen zouden tot 30° Celsius stijgen, en dat zou de hele week duren. Zweden kreunt onder de heetste julimaand in 260 jaar, aldus de nationale meteorologische dienst. Verschillende landen hebben al hulp gestuurd: bijna 240 brandweerlui uit Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Polen bestrijden er mee het vuur.