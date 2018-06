27% bestuurders op Brusselse beurs is vrouw 25 juni 2018

Het percentage vrouwen in de raden van bestuur van de bedrijven die op Euronext Brussel noteren, overschrijdt voor het eerst 25%. Dat blijkt uit de bestuurdersenquête van 'De Tijd' en 'L'Echo'. 14 van de 124 betrokken ondernemingen (11%) hebben echter geen vrouwelijke bestuurder. Om de twee jaar maakt 'De Tijd' een ranking van de bestuurders van de ondernemingen die op de Brusselse beurs noteren. Ze krijgen punten naargelang de omvang van het bedrijf waarin ze zetelen en de rol die ze er spelen. De invoering van de quota die beursgenoteerde bedrijven verplichten om op termijn minstens een derde vrouwelijke bestuurders te hebben, is in de resultaten duidelijk zichtbaar. Ook aan de top zet de vervrouwelijking door. In 2008 was de top 20 van de ranking volledig mannelijk. Vandaag is ook één topbestuurder op de vier een vrouw.

