27 Belgische nazi's krijgen nog altijd 'Hitler-pensioen' 19 februari 2019

75 jaar na WO II krijgen 27 hoogbejaarde Belgen nog altijd een aanvullend pensioen uit Berlijn wegens 'trouw, loyaliteit en gehoorzaamheid'. Dat is hen in 1941 zo gegarandeerd door Hitler zelf. Vandaag buigt de Kamercommissie Buitenlandse Zaken zich over een resolutie die werd ingediend door Olivier Maingain (DéFi) en twee PS-verkozenen. Daarin roepen ze de regering op "dit probleem dringend diplomatiek aan te pakken". "Bijna 70 jaar lang zijn door de Duitse Länder aanvullende pensioenen uitbetaald", zegt onderzoeker Alvin De Coninck van de groep Herinnering, een vereniging van overlevenden en nabestaanden van de naziconcentratiekampen. "De bevoorrechten waren inwoners van de Oostkantons en de Elzas, die na de inval door de nazi's de Duitse nationaliteit kregen, maar ook Belgen die tijdens de oorlog toetraden tot de Waffen SS." Volgens hem is trouw aan nazi-Duitsland doorheen de jaren consequent beloond. "Ik stoot op aanvullende pensioenen van 425 tot 1.275 euro per maand. Jaren in een Belgische cel als gevolg van een straf voor collaboratie wordt beschouwd als arbeidsduur. Hoe meer jaren in de cel, hoe hoger de uitkering. Terwijl Belgen die tijdens de oorlog als dwangarbeider in Duitsland moesten gaan werken na de oorlog een schadevergoeding kregen van 50 euro per maand." (DDC)

