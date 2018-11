27 à 28... 10 november 2018

...centimeter bedraagt de spanwijdte van 's werelds grootste vlinder, met de al even indrukwekkende naam: de Koningin-Alexandra- vogelvlinder. Toen Britse biologen het vliegende gevaarte in 1907 ontdekten, doopten ze de vlinder naar hun toenmalige Britse koningin Alexandra van Denemarken. De royale vlinder komt slechts in één welbepaald deel van de jungle in Papoea-Nieuw-Guinea voor en is felbegeerd bij verzamelaars. Alleen vrouwtjes halen deze indrukwekkende afmetingen - met ook nog eens een lijf van 12 cm en 12 gram - terwijl de mannetjesvlinders van deze soort beduidend kleiner zijn. (StV)

