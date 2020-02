Exclusief voor abonnees 27,1% kans op kwalificatie CLUB BRUGGE 21 februari 2020

1-1 thuis tegen Man United. Opnieuw onvoldaan. Voor de zoveelste Europese avond liet Club na een zege te claimen. Gisteren door tegen United na een goal van Dennis een dure tegengoal cadeau te geven. Een hoofdzonde in de knock-outfase. De statistieken tonen aan dat een Europese thuisploeg na een 1-1 er in 931 gevallen amper 252 keer in slaagde om door te stoten - een kans van 27,1%. Wél hoopgevend: in de vijf keer dat blauw-zwart 1-1 speelde in een Europese heenwedstrijd wist het zich altijd te kwalificeren. (VDVJ)

