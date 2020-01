Exclusief voor abonnees 26ste poederbrief in vijf dagen 14 januari 2020

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gisteren opnieuw een poederbrief ontvangen. Die werd meegenomen voor verder onderzoek en de straat werd uit voorzorg afgesloten. Vorige vrijdag kreeg dat ministerie, net als de kantoren van de Belgische premier en een reeks federale ministers, ook al een poederbrief in de bus. De brieven die toen ontvangen werden, bevatten allemaal bloem en waren dus onschadelijk. Vorige week donderdag werden ook de Waalse ministers opgeschrikt door poederbrieven. Of er een verband is tussen de twee, wordt nog onderzocht.

