Exclusief voor abonnees 269 pediaters in open brief: "Laat kinderen naar school gaan" 20 mei 2020

00u00 0

In een open brief bepleiten 269 wetenschappers uit zowel Vlaanderen als Wallonië, voornamelijk pediaters, de totale heropening van de scholen. Voor hen is er geen enkele geldige medische reden om kinderen nog langer "uit de gemeenschap te sluiten". De kinderartsen verwijzen naar Denemarken, waar de heropening van de scholen vier weken geleden niet tot een heropflakkering van het virus heeft geleid. De specialisten wijzen erop dat de school ook de omgeving is waar het fysiek en psychisch lijden van kinderen kan opgespoord worden.

Erika Vlieghe, voorzitter van de groep die de exitstrategie bepaalt (GEES), gaf gisteren ook aan dat het epidemiologisch gezien mogelijk is de basisscholen weer helemaal te openen.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen