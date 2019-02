268 gram bij de geboorte, maar hij heeft het gehaald 28 februari 2019

In Japan mag het kleinste mannelijke prematuurtje ter wereld na vijf maanden het ziekenhuis verlaten. Het jongetje werd in augustus met een spoedkeizersnede geboren en woog amper 268 gram, zo klein dat hij ruim in twee handpalmen paste. Het kindje stopte na 24 weken in de baarmoeder met groeien en was in levensgevaar. Na een maandenlange behandeling op intensieve zorgen weegt hij ondertussen 3,238 kilogram, genoeg om naar huis te kunnen. Het overlevingspercentage van baby's met een gewicht van minder dan een kilo is ongeveer 90% in Japan. Het kleintje brak met zijn 268 gram het wereldrecord bij de jongens. In 2015 werd in Duitsland een nog lichter meisje geboren, zij woog 252 gram. (AVA)

