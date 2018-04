266.500 euro voor boerendochter die moordpoging overleeft 14 april 2018

Een 34-jarige boerendochter die in februari 2014 onder vuur genomen werd door haar ex-vriend, krijgt een schadevergoeding van 266.478 euro. Dat heeft de rechter in Hasselt beslist. Dader Jan B. (33) was met een tweeloops jachtgeweer naar een erf in Sint-Truiden getrokken, in de hoop daar Veerle Goyens en haar nieuwe vriend aan te treffen. Hij schoot tweemaal. De eerste kogel miste Goyens' partner nipt, de tweede raakte haar in haar buik en hand. De vrouw was op dat moment zes weken zwanger. Het kindje bleef ongedeerd, maar Goyens zelf hield blijvende verlammingsverschijnselen over aan de moordpoging. Jan B. werd eerder al geïnterneerd. (BVDH)

