264 postbodes slachtoffer van agressie 03 januari 2019

In de eerste helft van 2018 werden 132 postbodes in ons land het slachtoffer van intimidatie en agressie. Dat zijn er op jaarbasis (264) veel meer dan de 193 gevallen die in 2017 werden geregistreerd. Dat blijkt uit het antwoord van Alexander De Croo (Open Vld), voormalig minister van Telecommunicatie, op een schriftelijke vraag van Gautier Calomne (MR). "In de meerderheid van de gevallen gaat het over verbaal agressief gedrag ten aanzien van postbodes, zoals verwijten en beledigingen, en over niet-verbale agressie zoals kwetsende gebaren, het dichtslaan van de voordeur enzovoort. Gevallen van echt fysiek geweld zijn eerder zeldzaam", aldus De Croo. De psychosociale dienst van bpost ving vorig jaar 67 postbodes op. In de eerste helft van 2018 ging het om 25 mensen. Van 2017 tot en met het eerste semester van 2018 was agressie in 81 gevallen de oorzaak van werkonbekwaamheid.

