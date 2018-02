26 spelers voor zo'n 2 miljoen euro 02 februari 2018

Met meer dan een dubbel dozijn zijn ze. Antwerp haalde dit seizoen verspreid over de zomer- en wintermercato liefst 26 nieuwe spelers, al heeft Stojanovic de Bosuil alweer verlaten, vertrok Randriambololona op uitleenbasis naar Roeselare en is er voor Nuñez geen plek meer in de selectie Van de kampioenen van vorig seizoen blijven intussen maar 8 spelers meer over. Een nagenoeg hele nieuwe spelersgroep dus, maar allemaal samen voor een prikje. Arslanagic en Siani zijn de duurste vogels met elk een prijskaartje van 400.000 euro. De overigen waren stukken goedkoper. De exacte bedragen van alle aankopen achterhalen is onbegonnen werk, maar ruw geschat spendeerde Antwerp ongeveer 1,5 miljoen aan transfersommen. Met opleidingsvergoedingen er bovenop komt de rekening op om en bij de 2 miljoen. Antwerp shopt duidelijk in de solden in vergelijking met andere Belgische clubs. AA Gent gaf meer dan het dubbel uit, enkel en alleen aan zijn topaankoop Andrijasevic. Anderlecht zou met de portefeuille van D'Onofrio ongeveer een derde van Sven Kums kunnen betalen. Tien van de 26 nieuwe spelers worden weliswaar gehuurd. Voor Ardaiz, Buta, Oulare, Rodrigues en Teunckens beschikt het stamnummer 1 niet over een aankoopoptie. Borges, Corryn, De Laet en Yatabaré kunnen deze zomer voor een vastgelegde som wél definitief de overstap maken. (SJH)

