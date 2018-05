26 nestkastjes leeggeroofd 29 mei 2018

00u00 0

In het Kasteeldomein van Zonnebeke in West-Vlaanderen zijn 26 van de 60 nestkastjes opengebroken. De nesten en vogels zijn verdwenen. "Dat is geen vandalisme, maar puur diefstal", aldus Luc Blondeel van de koninklijke vinkenmaatschappij De Staalbekken. De feiten werden gisteren vastgesteld tijdens een bezoek met leerlingen van een basisschool. "Heel wat van die nestkastjes stonden open", vertelt Blondeel. "Hoofdzakelijk pimpelmezen en koolmezen zijn weg. De daders gaan die vogels kweken en verkopen. Dit vinden we zeer pijnlijk. Vooral ook voor de schoolkinderen. Het is aan hen niet uit te leggen wat er is gebeurd." Er werd een klacht ingediend tegen onbekenden. (DEBW)