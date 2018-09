26% minder zittenblijvers in tien jaar tijd: "Leerkrachten onder druk gezet om leerlingen door te laten" Jeroen Bossaert

03 september 2018

00u00 0 De Krant Er is iets opmerkelijks aan de gang in ons onderwijs. Hoewel leerlingen er de voorbije jaren op achteruitgegaan zijn qua kennis, halen toch meer jongeren dan ooit hun diploma zonder te blijven zitten. Een gevolg van een soepelere houding bij scholen, getuigen experts en leerkrachten.

In tien jaar tijd is het aantal leerlingen die hun jaar moeten overdoen met liefst 26% gedaald. En het aantal jongeren die zonder diploma afzwaaien, is met 13% afgenomen. Positieve trends die erop zouden kunnen wijzen dat onze scholen er almaar beter in slagen om meer leerlingen naar een hoger niveau te tillen.

Alleen strookt dat niet met de resultaten van 22 internationale en nationale testen. Die tonen net een forse daling van het niveau aan, over de hele lijn. Het wijst erop dat scholen de lat lager hebben gelegd om zo meer leerlingen te doen slagen. Vijftien van de twintig leerkrachten die uw krant uitgebreid sprak in het kader van ons onderwijsdossier bevestigen dat bepaalde scholen milder geworden zijn.

"Leraren worden er gepusht om de lat lager te leggen." Ze mogen geen C-attest meer geven en ook herexamens zijn uit den boze. Hun ervaringen worden gestaafd door verschillende experts, onder wie Dirk Van Damme van de OESO. "Ik weet van mensen in de inspectie en bij de pedagogische begeleiding dat zij aan scholen zeggen: 'Maak het wat makkelijker, zodat iedereen over de lat kan springen.'" Bij de twee grootste koepels - het gemeenschapsonderwijs en het katholiek onderwijs - zegt men geen weet te hebben dat bepaalde scholen de lat lager gelegd hebben of guller geworden zijn met diploma's.

Intussen heeft het eerste deel van ons onderwijsdossier, waarin we aantoonden dat het bergaf gaat met de kennis van de Vlaamse leerlingen, voor een politieke rel gezorgd. Bart De Wever tweette dat N-VA haar onderwijslijn de volgende legislatuur sterker zal doordrukken - tot grote ergernis van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

