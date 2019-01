26 miljoen euro vrijgemaakt voor startende leraars 10 januari 2019

De Vlaamse regering maakt morgen wellicht 26 miljoen euro vrij voor de begeleiding van beginnende leraars. Die ingreep moet starters in het onderwijs beter ondersteunen. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) gezegd. De voorbije dagen doken er opnieuw berichten op over het lerarentekort in Vlaanderen. Zo staan er meer dan 1.600 vacatures open. Crevits zei gisteren in het parlement dat ze een communicatiecampagne start om het lerarenberoep op een positieve manier in de kijker te zetten. "In tijden van grote arbeidskrapte is het risico bijzonder groot dat jongeren uit het onderwijs weggeplukt worden met betere voorwaarden. We moeten begeleiding op de werkvloer voorzien", aldus Crevits.

HLN