26 miljoen euro loterijwinst niet opgehaald 03 februari 2020

00u00 0

Er zijn flink wat spelers van de Nationale Loterij die enkel voor de fun meedoen, zo blijkt. Tussen 2015 en 2018 werd in totaal meer dan 26 miljoen euro aan winsten die geboekt werden bij de trekkingsspelen van de Nationale Loterij niet opgevraagd. In 2015 bleef voor 5,4 miljoen euro aan winsten liggen, in 2016 was dat het geval voor 10,9 miljoen. Na een daling tot 4,5 miljoen in 2017 was er in 2018 opnieuw een stijging tot 5,8 miljoen euro die niet geïnd werd. Ook winnaars in rang 1 en rang 2 vragen soms hun winsten niet op. Bij de trekking van 26 maart 2016 (6,17 miljoen euro) en van 23 februari 2018 (1 miljoen euro) ging het telkens om een winnaar in rang 1, bij de trekking van 13 maart 2018 (170.553 euro) om een winnaar in rang 2.

