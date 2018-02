26-koppige vechtersfamilie van cruiseschip gehaald 19 februari 2018

26 Italianen zijn van boord gehaald tijdens een cruise op de Stille Zuidzee. Reden: ze terroriseerden de andere toeristen tijdens de tiendaagse reis. Drie dagen lang deelden ze klappen uit aan reizigers en cruisepersoneel, gooiden ze met glasscherven, dreigden ze ermee sommige opvarenden neer te steken en sloegen ze mensen in de lift en de nachtclub een blauw oog. De aanleiding bleek een incident te zijn waarbij een passagier per ongeluk op de slipper van één van de Italianen zou hebben gestaan. De kapitein stopte uiteindelijk onverwachts in Eden, in het zuidoosten van Australië, om alle 26 familieleden van boord te doen stappen.