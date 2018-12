26 jaar cel voor Ronny Claes 01 december 2018

00u00 0

Het assisenhof van Vlaams-Brabant heeft Ronny Claes veroordeeld tot 26 jaar cel voor de moord op zijn ex Anne Collaer, moeder van acht kinderen. De 51-jarige man hield tot op het laatste moment zijn onschuld staande. "Het is geen pretje om op deze stoel te zitten. Het is ook geen pretje om zo lang in de gevangenis te zitten, wanneer je niks te maken hebt met wat ze je in de schoenen schuiven." De jury geloofde Claes niet. De aanklager vorderde de maximumstraf (levenslang), maar dat vonden het hof en de jury een brug te ver. Ronny Claes kan over zeven jaar vervroegd vrijkomen. (EV)