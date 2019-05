Exclusief voor abonnees 26,7% gebruikte al ketamine 23 mei 2019

00u00 0

Ketamine is in opmars bij druggebruikers. Bijna 26,7% van de Belgische respondenten van de 'Global Drug Survey' zegt het al gebruikt te hebben. Dat is het hoogste cijfer ooit. De wereldwijde bevraging over drugs wordt bij ons door Hogeschool Gent uitgevoerd. Ketamine is een dissociatief tripmiddel waarmee je een scheiding tussen lichaam en geest kan ervaren. De populairste legale drug in België blijft alcohol, met 91,2% van de bevraagden die het gebruiken. Bijna 70% nuttigde het laatste jaar cannabis. Bijna de helft gebruikte xtc in het laatste jaar (46,4%), cocaïne wordt door meer dan één op de drie gesnoven (37,8%). Speed volgt met 26,7% en paddo's met 20%. In België namen 536 respondenten deel aan het onderzoek, geen representatief staal voor de bevolking.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis