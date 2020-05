Exclusief voor abonnees 26.000 extra doden als kwart Belgen oude leven herneemt 08 mei 2020

Vanaf zondag wordt de lockdown versoepeld, maar dat betekent zeker niet dat we alle coronamaatregelen aan onze laars mogen lappen. Wat er in zo'n geval precies zou gebeuren, valt met indrukwekkende precisie te voorspellen. "Het worstcasescenario, als we nu alle beperkingen zouden opheffen? 111.646 doden", leest Lize Raes af van haar scherm. Zij ontwikkelde het simulatiemodel en informeert de overheid. "Dat zijn er goed 110.000 méér dan wanneer de huidige regels aangehouden worden." Als iedereen zich plichtsbewust tot de vier toegestane contacten beperkt én daarbij de bekende maatregelen respecteert, zal de versoepeling volgens Raes amper tot extra sterfte leiden. Wie echter voor meerdere 'bubbels' kiest, speelt met vuur: indien één op de vier Belgen al z'n contacten als vanouds herneemt, zou dat volgens het simulatiemodel voor zo'n 26.000 bijkomende overlijdens zorgen. (SPK)

