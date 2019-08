Exclusief voor abonnees 25 09 augustus 2019

00u00 0

Een zilveren 'jubileum'. Het is al 25 jaar geleden dat KV Mechelen nog kon winnen op Anderlecht. In 1994 zorgde Alex Czerniatynski voor de laatste Mechelse zege op bezoek bij de recordkampioen (0-1). In de daaropvolgende zestien pogingen verloor Malinwa twaalf keer en speelde het vier keer gelijk. Drie van die draws vielen in de laatste vijf confrontaties te noteren. "De statistieken zijn misschien hoopgevend, maar we moeten wel opletten", benadrukte Anderlecht-coach Simon Davies. "Mechelen is een sterke ploeg. Zeker op de counter. En bovendien geven ze weinig kansen weg." (JSe/PJC)