257 mensen laten het leven na crash Algerijns legertoestel 12 april 2018

Bij een crash met een Algerijns legervliegtuig zijn 257 mensen omgekomen, vooral militairen. Het toestel was net opgestegen op de luchtmachtbasis Boufarik, op 30 kilometer van hoofdstad Algiers, toen het neerstortte in een veld. Tientallen brandweerwagens en ambulances rukten meteen uit naar de plaats van de ramp. Slechts enkele mensen zouden de crash overleefd hebben, volgens een woordvoerder van de Algerijnse burgerbeschermingsdienst. Zij zijn met zware brandwonden naar ziekenhuizen overgebracht. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.

