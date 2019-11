Exclusief voor abonnees 254 arrestaties voor eerste verjaardag gele hesjes 18 november 2019

De eerste verjaardag van de gele hesjes is zaterdag in Parijs uitgedraaid op rellen. Er werden in de Franse hoofdstad 173 mensen gearresteerd, in heel Frankrijk ging het in totaal om 254 arrestaties. Deelnemers aan de onlusten, van wie velen in het zwart waren gekleed en hun gezicht bedekt hielden, vernielden in Parijs de gevel van een bankfiliaal, staken enkele auto's en vuilnisbakken in brand en smeten straatstenen en flessen naar de oproerpolitie. Die greep in met waterkanonnen en traangas. Ook in andere Franse steden kwam het tot botsingen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken schatte het aantal demonstranten in heel Frankrijk op 28.600, de organisatoren spreken van bijna 40.000 betogers.

