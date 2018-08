250ste Premier Leaguematch Kompany is er een in mineur 27 augustus 2018

00u00 0

Een mijlpaal in mineur. Vincent Kompany (32) rondde zaterdag als eerste Belg de kaap van 250 Premier Leaguewedstrijden, maar Man City verspeelde wel twee punten bij Wolverhampton (1-1). Ook Kompany had bij momenten moeilijkheden met de hongerige Wolven - zeker niet zijn beste match. Vroege gele kaart, dom balverlies met veel geluk onbestraft gebleven, een aantal keer omspeeld. Wolverhampton pakte een punt met een controversieel doelpunt (hands), had een aantal keer de scheidsrechter mee en de kampioen trof drie keer het doelhout, maar dat deed weinig af van hun verdienstelijke prestatie. City ziet titelconcurrent Liverpool een klein beetje wegsluipen. "Dit was een moeilijke en competitieve match", zei Kompany. "Maar over onze prestatie heb ik weinig klagen. Die was goed." Bij Wolverhampton was er geen plaats voor Leander Dendoncker in de kern. Na drie weken Wolves acht coach Nuno hem fysiek nog niet klaar voor het grote werk. Met twee stevige concurrenten, Moutinho en Neves, wordt het knokken om bij de achttien te raken, laat staan in de ploeg.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN