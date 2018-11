2500 v. Chr. TITANENWERK VAN MEER DAN DUIZEND JAAR 17 november 2018

00u00 0

80 staande stenen van 2 m hoog, 1,5 m breed en 80 cm dik worden geplaatst. Als het midzomer is, staat de noordoostelijke ingang in de richting van zonsopkomst en als het midwinter is in de richting van zonsondergang. In diezelfde periode worden 30 reusachtige sarsenstenen (een soort zandstenen), elk 25 ton zwaar, naar de site gebracht en horizontaal en verticaal gestapeld. Twee kilometer verderop, in Durrington Walls, ontdekte Parker Pearson het bouwvakkersdorp van de mensen die de site verbouwden. Naast de resten van woningen vindt hij sporen van monumentale houten cirkels. Ook bij de bouw van dat dorp werd rekening gehouden met posities in de zon- en maancyclus. Durrington Walls wordt beschouwd als 'de wereld van de levenden', Stonehenge als 'de wereld van de dood'.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN