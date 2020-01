Exclusief voor abonnees 2500 euro serveert Kyrgios in één match bijeen tegen bosbranden 04 januari 2020

Nick Kyrgios (ATP 30) mag dan een ruwe bolster hebben, hij heeft ook het hart op de juiste plaats. De Australische bad boy won met 6-4, 7-6 van Jan-Lennard Struff (ATP 35) om zo zijn land op weg te zetten naar een 3-0-zege tegen Duitsland, maar was na afloop ook duidelijk geëmotioneerd toen hij het over de bosbranden in zijn land had. Kyrgios beloofde om gedurende de ATP Cup per geserveerde ace 125 euro te doneren aan de slachtoffers. Gisteren ging de teller al naar 20 aces en dus 2.500 euro. "Voor mij hoeft al die lof niet. Wij hebben de mogelijkheid en het platform om iets te doen. Mijn thuisstad Canberra heeft momenteel de meest toxische lucht ter wereld. En dat is erg triest." Tennis Australia, dat voor volgende week in Melbourne een benefiet voorziet met heel wat topspelers, verhuisde alvast het challenger-toernooi van Canberra naar Bondigo vanwege de riskante situatie en de slechte luchtkwaliteit. (FDW)

