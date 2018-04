250 patiënten ontsnappen aan inferno in kliniek 06 april 2018

00u00 0

In het Turkse Istanboel is gisteren een verwoestende brand uitgebroken in een ziekenhuis met 250 bedden. Het gebouw van veertien verdiepingen stond in een mum van tijd in lichterlaaie. Alle patiënten, behalve die op intensieve zorgen, werden meteen geëvacueerd. Doden vielen er uiteindelijk niet, omdat de brand enkel aan de buitenkant van het gebouw woedde. Maar heel wat mensen werden wel overgebracht naar andere ziekenhuizen omdat ze bevangen waren door de rook. Wat de oorzaak is van de brand, is nog onduidelijk. Het vuur zou begonnen zijn op het dak van het gebouw. Verscheidene media meldden dat er ontploffingen te horen waren door de brand. Ook daarvan was de oorzaak niet meteen duidelijk. (LVB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN