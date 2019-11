Exclusief voor abonnees 250 GOALS LUKAKU HEEFT MIJLPAAL BEET 28 november 2019

Tweede keer goede keer. Hij heeft zijn mijlpaal beet. De VAR keurde eerst de 250ste carrièregoal van Romelu Lukaku (26) af en gaf een strafschop aan de overkant. 0-2 werd 1-1. Van hemel naar hel in een handvol seconden - er waren ook racistische kreten uit de tribune. In het slot gaf Lukaku die Slavia-fans lik op stuk. Een belangrijk doelpunt, maar ook een van de makkelijkste uit zijn loopbaan. Een verdediger verslikte zich, Lukaku rondde de doelman en knalde de bal vervolgens hard in het lege doel. Dolle vreugde. Plots heeft Inter in zijn groep alles weer in eigen handen. Naast zijn 250ste goal bediende Lukaku ook twee keer Lautaro voor een treffer, één met rechts, één met links - vooral de eerste waar hij twee man aan de praat houdt, moet je bekijken. De Argentijn en zijn Belgische spitsbroeder vinden mekaar blindelings. Lukaku scoorde in het slot nóg een keer, maar opnieuw speelde de VAR spelbreker. Zo blijft de teller staan op 250. (KTH)

