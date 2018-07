250 Chiroleden geëvacueerd door noodweer 30 juli 2018

In de Westhoek zijn vrijdagavond twee jeugdkampen ontruimd als gevolg van het noodweer. In Westouter waaiden tenten omver van de Chiromeisjes van Overijse. 120 kinderen werden geëvacueerd naar het plaatselijke ontmoetingscentrum om er de rest van de nacht door te brengen. Zaterdag keerde de groep naar de kampplaats terug. De tenten stonden toen alweer recht, het natte materiaal werd te drogen gelegd. Ook de Chiro van Bierbeek, die met 130 kinderen in Poperinge verbleef, werd getroffen door de hevige regen en wind. Daar konden de kinderen terecht in verschillende gebouwen op de site zelf. Het Rode Kruis leverde tachtig bedjes omdat heel wat slaapmateriaal drijfnat was geworden. (VHS)