Exclusief voor abonnees 250.000 Schotten betogen voor onafhankelijkheid 07 oktober 2019

00u00 0

In de Schotse hoofdstad Edinburgh hebben eergisteren vele tienduizenden mensen deelgenomen aan een mars voor onafhankelijkheid. Volgens een parlementslid van de Scottish National Party (SNP) waren er 250.000 aanwezigen. De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon (SNP) kon er niet bij zijn, maar steunde de betoging wel. "Geniet van jullie dag", zei ze. "En twijfel niet: de onafhankelijkheid komt eraan." Als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, wil ze een nieuw onafhankelijkheidsreferendum organiseren zodat Schotland wél in de Unie kan blijven. In het vorige referendum stemde een kleine meerderheid tégen onafhankelijkheid.