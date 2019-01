250.000 hebben tweede job als zelfstandige in bijberoep 29 januari 2019

250.263 werknemers en ambtenaren hebben een tweede job als zelfstandige. Het aantal zelfstandigen in bijberoep is de laatste vijf jaar met 12% gestegen. Tegelijk is het aantal zelfstandigen in hoofdberoep met slechts 7% gestegen. Dat blijkt een analyse door NSZ van cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Opmerkelijk is dat vrouwen steviger vertegenwoordigd zijn in de groep in bijberoep (40%) dan in de totale populatie zelfstandigen (34%). Vrouwelijke bijberoepers vindt men vooral onder de paramedici (verpleegsters, psychologen, kinesisten...), bij de intellectuele beroepen (IT'ers, consultants...) en in de schoonheidszorg. Gemiddeld stroomt slechts 5% van de bijberoepers door naar het statuut van zelfstandige in hoofdberoep. NSZ vindt dat de overgang van bijberoep naar hoofdberoep daarom aangemoedigd moet worden met steunmaatregelen. (SPK)

