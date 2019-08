25 Vlamingen over hoe ons onderwijs beter kan (deel 5): “Leg minder de focus op prestaties. We verliezen zo een hoop talent”

De Krant

Ons hoogste goed krijgt straks weer de boekentas om, maar hoe bieden we onze kinderen de beste schoolkansen? Het onderwijs in Vlaanderen is aan herziening toe als we de prestatiecurves en bevindingen van leerlingen, leraren en directies onder ogen zien. Wij vroegen 25 mensen om één fundamentele hervorming. 'Ministers van Onderwijs ad interim', een hele week lang, met hún voorstel. Lees hier de andere voorstellen.