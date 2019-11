Exclusief voor abonnees 25 verstekelingen in koelcel van ferry 20 november 2019

Op een vanuit Nederland vertrokken ferry zijn 25 verstekelingen aangetroffen. De veerboot zette vanuit Vlaardingen-Rotterdam koers naar Felixstowe, de grootste containerhaven van Engeland. Anderen meldden dat het schip op weg was naar Immingham, een overtocht die 15 uur duurt. Alle verstekelingen zouden zijn gearresteerd, twee van hen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Ze bevonden zich volgens de politie in een koelcel op een vrachtwagen. De truck is in beslag genomen en de chauffeur is aangehouden. Of hij wist dat hij mensen smokkelde, is nog niet geweten.

